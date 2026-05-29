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© Vigili del Fuoco
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IL MEZZO SCOLASTICO SI è RIBALTATO

Scontro tra autobus e auto a Mazara del Vallo: tredici feriti

29 Mag 2026 - 16:36
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