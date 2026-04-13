Alessandria, autista scuolabus fermato in stato d'ebbrezza: era recidivo

Durante un servizio di controllo i militari hanno intercettato lo scuolabus comunale mentre procedeva lungo la carreggiata con manovre incerte e palesi sbandamenti. Una situazione pericolosa che metteva a rischio l'incolumità dei giovanissimi passeggeri che stavano rincasando al termine delle lezioni. Intimato l'alt, la pattuglia dei militari ha notato nel conducente segnali inequivocabili di alterazione. Per gestire la situazione con la massima cautela e non allarmare i ragazzi, è intervenuto un secondo equipaggio, che ha contattato i familiari per organizzare il rientro in sicurezza degli alunni.