Alessandria, autista scuolabus fermato in stato d'ebbrezza: era recidivo
I carabinieri hanno visto il mezzo sbandare e hanno intimato l'alt al conducente. Gli studenti sono tornati a casa con le famiglie.
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Guidava lo scuolabus in stato d'ebbrezza ma fortunatamente, sul tragitto, ha intercettato una pattuglia dei carabinieri che ha notato l'andamento preoccupante del mezzo e ha subito fermato il conducente. È accaduto in provincia di Alessandria.
Lo scuolabus sbanda, i militari fermano il conducente
Durante un servizio di controllo i militari hanno intercettato lo scuolabus comunale mentre procedeva lungo la carreggiata con manovre incerte e palesi sbandamenti. Una situazione pericolosa che metteva a rischio l'incolumità dei giovanissimi passeggeri che stavano rincasando al termine delle lezioni. Intimato l'alt, la pattuglia dei militari ha notato nel conducente segnali inequivocabili di alterazione. Per gestire la situazione con la massima cautela e non allarmare i ragazzi, è intervenuto un secondo equipaggio, che ha contattato i familiari per organizzare il rientro in sicurezza degli alunni.
L'autista era ubriaco
L'autista è stato accompagnato in ospedale a Novi Ligure, dove è stato riscontrato un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti consentiti. Dalle verifiche è emerso che il 60enne era stato già protagonista di un episodio analogo due anni fa, rimanendo coinvolto in un incidente stradale. Per la recidiva e la gravità della condotta sono scattati l'immediato ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.