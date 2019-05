La fuga e l'arresto - E' fuggito in mezzo ai campi abbandonando il mezzo prima dell'arrivo dei soccorritori il conducente dello scuolabus. L'uomo è stato rintracciato lungo la strada regionale 10 dopo due ore da una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei militari ha tentato nuovamente di scappare ma è stato bloccato. L'uomo, residente a Rovigo, è risultato positivo all'alcoltest ed è stato quindi arrestato con l'accusa di fuga in caso di incidente con danno alle persone, lesioni personali colpose plurime e guida in stato di ebbrezza. Ai militari l'uomo non ha saputo spiegare le cause dell'incidente, nel quale sono rimasti feriti in modo non grave otto ragazzini. Fonti del Viminale precisano aveva dei precedenti.



Il governatore Zaia in contatto con l'ospedale - Appresa la notizia dell'incidente, il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia si è messo in contatto con il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta per verificare le condizioni di salute dei giovani. "Dal direttore generale - informa il governatore - ho appreso che i ragazzi coinvolti sono otto, tutti assistiti in ospedale. Alcuni sono stati già dimessi, altri sono ancora sotto osservazione, ma sembra fortunatamente trattarsi di traumatologia di tipo minore".