Non può esporsi ai raggi ultravioletti: la "bimba della luna" da oggi può andare a scuola grazie a luci speciali e vetri schermati

Youssra e gli altri piccoli colpiti da questa patologia sono definiti "bimbi della luna" proprio perché mentre di giorno la loro vita è pesantemente condizionata dalla presenza della luce e quindi ogni singolo gesto è dettato dalla necessità di proteggersi completamente, anche con guanti e visiere, di notte la loro vita cambia radicalmente: possono uscire all'aria aperta, stando attenti a non avvicinarsi troppo ai lampioni e alle insegne.