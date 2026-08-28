Malattie rare, l'esperta Annalisa Scopinaro a Tgcom24: "In Italia 100mila persone sono ancora in cerca di una diagnosi"

"Uniamo sta cercando proprio di creare queste reti e questa collaborazione perché almeno una volta alla settimana, ma forse anche di più, abbiamo richieste di questo tipo da parte di persone, che a volte è da trent'anni che girano nel sistema - ha sottolineato -. L'aiuto di tutti è fondamentale; i ricercatori devono fare la loro parte nel trovare una risposta, perché non tutte le malattie sono genetiche. Ne abbiamo un 28%, quindi quasi un terzo, che non ha origini genetiche. Quindi la preparazione richiesta deve andare anche oltre il semplice esame che si fa nei laboratori".