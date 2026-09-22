Marsala, alunna di terza media punta un coltello contro una compagna

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazzina, descritta da alcuni docenti come tranquilla e che non ha mai manifestato comportamenti che potessero far presagire un gesto del genere, avrebbe portato con sé il coltello per poi minacciare e cercare di aggredire una compagna. Grazie al tempestivo intervento di insegnati e alunni nessuno è rimasto ferito, se non per alcuni graffi. Ma la paura è stata tanta. La preside ha poi avvertito i carabinieri e le famiglie delle due ragazzine.