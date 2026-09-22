Giorgia Meloni: "Da ministro Mattarella scriveva circolari sul tetto degli stranieri in classe"

E poi ancora: "Il presidente della Repubblica parla di superare le incomunicabilità. Qual è la base per superare l'incomunicabilità? La lingua. Tant'è che noi parliamo, appunto, di una migliore distribuzione dei ragazzi stranieri che non parlano la nostra lingua. E, tra l'altro oggi lo hanno scritto diversi quotidiani, il presidente della Repubblica quando era ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che - più o meno - anche lì invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe, ma perché è una misura di buon senso. E quindi mi pare che sia giusto, di buon senso",