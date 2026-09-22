Tetto agli stranieri, le classi interessate saranno meno di mille

Saranno probabilmente meno di mille le classi interessate dal nuovo tetto agli studenti stranieri. Il criterio guida sarà la conoscenza dell’italiano. Coinvolti gli alunni arrivati da poco che non conoscono adeguatamente la lingua, anche se in possesso di passaporto europeo. Esclusi invece i bambini che hanno frequentato l'asilo e passano in prima elementare, o chi ha già seguito alcuni anni di scuola, perché avrebbero sicuramente acquisito – spiega il ministro Valditara – “una certa conoscenza dell’italiano”. I dati di Tuttoscuola mostrano un fenomeno concentrato soprattutto al nord: Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto registrano oltre il 60 per cento delle scuole dell'infanzia con sezioni che superano il 30 per cento di alunni stranieri. In totale sono 1.523 le scuole dell'infanzia oltre la soglia fissata nel 2010 dalla circolare della ministra Gelmini, e tra queste, 420 sono quelle che superano il 50%.