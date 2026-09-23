Scuola, Valditara: "Nessuno scontro col Quirinale sui tetti di stranieri nelle classi"

"Assolutamente no, non c'è nessuno scontro col Quirinale". Così il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara all'Ansa sugli attacchi della premier Giorgia Meloni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle "circolari" firmate quando era ministro. "La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica ad Amatrice va nella direzione della integrazione. Noi vogliamo che i ragazzi stranieri che non parlano adeguatamente alla nostra lingua possano non essere ghettizzati", ha detto il ministro al Consolato Italiano a New York.