Dalla Prima Repubblica allo "Stabilicum", pronta la sesta legge elettorale italiana | "Peggio" di noi solo la Grecia

Dalla nascita della Repubblica nel 1946 a oggi, in Italia si sono susseguiti cinque sistemi elettorali nazionali: dal proporzionale puro della Prima Repubblica, passando per il Mattarellum, il Porcellum e l’Italicum e Rosatellum attualmente in vigore ma ancora per poco. Lo "Stabilicum" appena approvato al Senato e in attesa del via libera definitivo dalla Camera, sarebbe la sesta legge elettorale della Repubblica. Un record in Europa, siamo secondi solo alla Grecia che "vince" il premio instabilità.