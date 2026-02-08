Elezioni in Portogallo, ampia vittoria del socialista Seguro

Si profila la vittoria del socialista António José Seguro alle elezioni presidenziali in Portogallo. Con 2.206 seggi scrutinati su 3.259, Seguro è in vantaggio al secondo turno con il 64,1% dei voti, davanti al candidato del partito di estrema destra, Chega!, André Ventura, fermo al 35,8%. Si confermano dunque tutti i sondaggi della vigilia e vince il candidato della sinistra moderata, che si era già imposto al primo turno. Il vincitore subentrerà al presidente uscente Marcelo Rebelo de Sousa, che ha concluso il limite costituzionale di due mandati quinquennali. Il nuovo presidente, il sesto della Repubblica democratica nata con la Costituzione del 1976, giurerà il prossimo 9 marzo.