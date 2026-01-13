Sos in Portogallo, registrato un tasso anomalo di mortalità: è il più alto in Europa

Fonti del Ministero della Salute, in risposta al settimanale, attribuiscono questi risultati al freddo e all'epidemia influenzale. "Il Portogallo presenta un eccesso di mortalità dalla prima settimana di dicembre pari a circa il 22% rispetto alla mortalità prevista per questo periodo dell'anno. La Direzione generale della salute interpreta l'attuale periodo di eccesso di mortalità alla luce di una combinazione di fattori associati alle basse temperature e all'epidemia di influenza, che ha raggiunto un livello epidemico alla fine di novembre", si spiega. Secondo la stessa fonte, questa fase epidemica è iniziata prima del solito e la trasmissione si è spostata "più rapidamente verso le fasce d'età più anziane", dunque più vulnerabili. La circolazione del sottotipo H3N1, con un maggiore impatto sulla mortalità, e la rapida trasmissione tra gli anziani hanno aggravato la situazione.