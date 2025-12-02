Lula da record, 42.ma laurea: ora è il brasiliano con più titoli honoris causa

L'ultimo tributo accademico assegnato dall'ateneo mozambicano consolida la lunga lista di riconoscimenti internazionali del presidente
© IPA
Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva raggiunge un nuovo primato, diventando il cittadino brasiliano che ha accumulato il maggior numero di titoli di dottore honoris causa. Con l'ultimo conferimento ricevuto durante la visita in Mozambico, secondo quanto riferito dalla testata "Poder360", Lula supera il precedente record appartenuto all'educatore e filosofo Paulo Freire.
Il riconoscimento ottenuto la settimana scorsa dall'Università Pedagogica di Maputo, relativo all'ambito delle Scienze politiche, dello sviluppo e della cooperazione internazionale, porta a 42 il totale delle lauree honoris causa attribuite al capo dello Stato. Si tratta di un titolo solitamente conferito da istituzioni accademiche a figure che hanno offerto contributi ritenuti significativi sul piano sociale, scientifico o culturale.
Nel corso della sua carriera, Lula ha ricevuto onorificenze anche da atenei internazionali, tra cui l'Universidade de Coimbra, in Portogallo. È inoltre indicato come il primo cittadino dell'America Latina a essere stato insignito di un titolo dalla Sciences-Po, in Francia. Il presidente, che non ha conseguito un diploma universitario e ha frequentato esclusivamente la scuola dell'obbligo, ricevette la sua prima laurea honoris causa nel gennaio 2011 dall'Universidade Federal de Vicosa (Ufv), un tributo assegnato in riconoscimento al suo impegno a favore delle questioni sociali in Brasile.