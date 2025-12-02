Lula da record, 42.ma laurea: ora è il brasiliano con più titoli honoris causa

Nel corso della sua carriera, Lula ha ricevuto onorificenze anche da atenei internazionali, tra cui l'Universidade de Coimbra, in Portogallo. È inoltre indicato come il primo cittadino dell'America Latina a essere stato insignito di un titolo dalla Sciences-Po, in Francia. Il presidente, che non ha conseguito un diploma universitario e ha frequentato esclusivamente la scuola dell'obbligo, ricevette la sua prima laurea honoris causa nel gennaio 2011 dall'Universidade Federal de Vicosa (Ufv), un tributo assegnato in riconoscimento al suo impegno a favore delle questioni sociali in Brasile.