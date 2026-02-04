Il Portogallo in ginocchio per il maltempo: interi territori allagati

Il Portogallo è alle prese con una violenta ondata di maltempo che dura da diversi giorni. Le ultime riprese aeree, effettuate da un elicottero dell'Aeronautica militare portoghese, mostrano i territori allagati nella zona centrale del Paese che sta ancora facendo i conti con le conseguenze della tempesta Kristin e attende l'arrivo della nuova perturbazione, la tempesta "Leo". L'equipaggio dell'Aeronautica mostra le immagini della ricognizione sul bacino del fiume Vouga, tra la laguna di Avero e la diga di Ermida. Qui, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, numerosi campi risultano completamente allagati. Intanto in Portogallo il Servizio Nazionale della Protezione Civile ha innalzato il livello di allerta al massimo, definendo la situazione meteorologica in arrivo come “molto complessa”. Per far fronte all'emergenza sono stati schierati circa 3.000 militari e sono pronti 42 gommoni con squadre della Marina, posizionati lungo i tratti dei fiumi a rischio.