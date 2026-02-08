Elezioni in Giappone, exit poll: il partito della premier Takaichi verso la maggioranza alla Camera

Secondo i primi exit poll diffusi da Kyodo News, il Partito Liberal Democratico giapponese (LDP), guidato dalla premier Sanae Takaichi, sarebbe in procinto di ottenere la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni parlamentari. La scelta di sciogliere la Camera bassa e indire il voto appena tre mesi dopo la sua nomina a leader del partito conservatore sembra aver pagato: i Liberal-democratici, in coalizione con il Partito dell’Innovazione (Ishin), potrebbero conquistare tra i 274 e i 328 seggi sui 465 complessivi, rispetto ai 233 dell’assetto precedente.