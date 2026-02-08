Elezioni in Giappone, exit poll: il partito della premier Takaichi verso la maggioranza alla Camera
Il Partito Liberal Democratico consoliderebbe la coalizione di governo, aprendo la strada a una possibile revisione della Costituzione
© IPA
Secondo i primi exit poll diffusi da Kyodo News, il Partito Liberal Democratico giapponese (LDP), guidato dalla premier Sanae Takaichi, sarebbe in procinto di ottenere la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni parlamentari. La scelta di sciogliere la Camera bassa e indire il voto appena tre mesi dopo la sua nomina a leader del partito conservatore sembra aver pagato: i Liberal-democratici, in coalizione con il Partito dell’Innovazione (Ishin), potrebbero conquistare tra i 274 e i 328 seggi sui 465 complessivi, rispetto ai 233 dell’assetto precedente.
Una maggioranza di questo tipo consentirebbe al governo di raggiungere i due terzi dei membri della Camera, aprendo la possibilità di avviare una revisione della Costituzione pacifista. I risultati definitivi saranno resi noti nelle prossime ore, ma gli exit poll indicano un rafforzamento significativo della posizione della premier Takaichi nel parlamento giapponese.