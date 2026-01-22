Giappone, stop al riavvio centrale nucleare più grande del mondo dopo un avviso d'emergenza

La Tokyo Electric Power Company (Tepco), che gestisce anche la centrale di Fukushima, ha deciso di sospendere le operazioni dopo un allarme lanciato durante la rimozione di un gruppo di barre di controllo, responsabili della fissione e che dunque regolano l’energia prodotta. La società ha spiegato di aver sostituito un componente, ma che il problema è rimasto: da qui la decisione si interrompere le attività. L’azienda ha comunicato che sono in corso le verifiche per fare chiarezza sull'accaduto. Non è chiaro al momento se e quando riprenderà il riavvio. L'Autorità di regolamentazione nucleare (Nra) ha dichiarato che il reattore è stabile, aggiungendo che non ci sono problemi di sicurezza, mentre secondo il governo della Prefettura di Niigata non sono stati rilevati livelli anomali di radioattività intorno al complesso.