Via libera in commissione alla Camera al rafforzamento di Strade Sicure: altri 3mila soldati in strada, ora sono 10mila
I militari verranno destinati alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili
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Via libera in commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10mila i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità, da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. La risoluzione, votata da tutta la maggioranza e di cui è primo firmatario il leghista Eugenio Zoffili, prevede anche l'estensione dei presidi militari ai 61 capoluoghi di provincia oggi sprovvisti e l'assunzione di nuovi carabinieri.
Maggioranza compatta
L'intesa è arrivata dopo le discussioni in seno alla maggioranza sul potenziamento dell'operazione, con la Lega in pressing per aumentare il contingente e Forza Italia e Fratelli d'Italia più cauti.