Via libera in commissione alla Camera al rafforzamento di Strade Sicure: altri 3mila soldati in strada, ora sono 10mila

Via libera in commissione Difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10mila i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità, da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. La risoluzione, votata da tutta la maggioranza e di cui è primo firmatario il leghista Eugenio Zoffili, prevede anche l'estensione dei presidi militari ai 61 capoluoghi di provincia oggi sprovvisti e l'assunzione di nuovi carabinieri.