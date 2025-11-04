Difesa, Crosetto: "Serve una vera riforma dell'esercito, aumentare il personale e l'efficienza"

Il ministro Guido Crosetto auspica una vera riforma della Difesa, ritiene inadeguato il limite a 170mila del personale militare e vuole "garanzie a loro tutela". Spiega quindi che "la legge 244 dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto". Si tratta infatti proprio della legge che fissa la soglia delle 170mila unità. "Il personale va aumentato - chiarisce - e reso più efficiente".