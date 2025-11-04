4 Novembre, Mattarella: "Oggi nuovi conflitti, creare una forza di Difesa europea"

"Il contributo delle Forze Armate in oltre un secolo e mezzo - ha detto ancora Mattarella - è stato prezioso per l'affermazione del ruolo internazionale del nostro Paese. Con grande professionalità e umanità, negli ultimi decenni, sono intervenute, su mandato della comunità internazionale, in soccorso a popolazioni e in contesti dove è stato urgente operare per la pace". E alla luce dei nuovi conflitti in Europa e nel Mediterraneo, "l'instancabile operato delle Forze Armate lungo tutto l'arco di crisi del Mediterraneo allargato, dove permangono situazioni di contrasto e fragili tregue, rimane fondamentale. In questa giornata, un commosso pensiero va a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l'Italia. È un sentimento che richiama soprattutto le giovani generazioni, affinché siano consapevoli della necessità di impegno a difesa dei valori della nostra Costituzione".