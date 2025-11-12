Crosetto: "Strade sicure, i soldati facciano i soldati" | E sulla guerra ibrida: "Una difesa cyber per rispondere alle minacce"

Ha quindi spiegato che l'obiettivo è passare a una postura "più proattiva", in grado di agire "con tempestività e legittimità", grazie a strumenti normativi aggiornati e a una capacità di azione "predittiva e adattiva". In questo quadro, il ministro ha elaborato un non-paper, un documento di lavoro che sarà trasmesso al Parlamento, con le direttrici normative e operative per rendere più moderna e pronta la risposta nazionale alle minacce ibride.