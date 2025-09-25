Flotilla, Crosetto: "Qualsiasi azione di protesta civile va tutelata"

"Io posso pensare che da parlamentari dovremmo agire in queste aule, ma ho grande rispetto per chi si trova su quelle barche e credo che la loro incolumità dovrebbe essere garantita e che debba restare aperto un canale di dialogo con chi è a bordo. Mercoledì il presidente Meloni ha detto che tutto è stato fatto contro di lei e questo è veramente un eccesso di vittimismo. E ha ragione Elly Schlein a sottolineare la differenza tra la sua informativa e i toni usati dalla presidente del Consiglio". Così la capogruppo Iv Maria Elena Boschi, intervenendo in aula dopo l'informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto. "Le chiedo una mano, visto che lei è una persona così moderata, ad abbassare i toni e a convincere soprattutto il presidente del Consiglio a farlo. Chi ha la responsabilità deve dare l'esempio", ha aggiunto.