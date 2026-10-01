Via libera della Camera con 178 sì

Il decreto imballaggi è legge: cosa cambia per la plastica monouso

Il testo prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso qualora certificati come biodegradabili e compostabili

01 Ott 2026 - 12:06
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Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. I sì sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo, in seconda alla Camera, è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso (in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering) qualora certificati come biodegradabili e compostabili.

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Fanno eccezione i piatti di plastica monouso, anche se compostabili, per i quali resta valido il divieto di immissione sul mercato stabilito dalle direttive (UE). Sono inoltre stabilite sanzioni da applicare a partire dal primo gennaio 2030.

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