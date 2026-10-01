Il decreto imballaggi è legge: cosa cambia per la plastica monouso

Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. I sì sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo, in seconda alla Camera, è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso (in particolare quelli per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering) qualora certificati come biodegradabili e compostabili.