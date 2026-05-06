IA, Giorgia Meloni denuncia la diffusione di sue foto false

"Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore": è la stessa Giorgia Meloni a denunciare sui suoi profili social l'ultima truffa che circola in rete. La foto che la ritrae in sottoveste è stata creata artificialmente, non è certo uno scatto privato. La premier la commenta con ironia e al tempo stesso preoccupazione per i rischi connessi all'uso distorto che può essere fatto dell'intelligenza artificiale.