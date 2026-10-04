Fondamentale per scovare le anomalie è stata la fotointerpretazione delle cosiddette "orto foto": gli uffici dell’amministrazione finanziaria indagano sulla cartografia catastale sovrapposta alle immagini aeree rese disponibili dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Le analisi, durate pochi mesi, hanno già portato a un primo risultato, non lontano da quello definitivo: stando a quanto riporta il Dpfp, il lavoro è stato completato sui territori di 95 province e già avviato in altre quattro. Il 96% del territorio nazionale è già coperto ed entro la fine dell’anno si arriverà alla ricognizione di tutto il Paese.