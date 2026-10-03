Intesa Sanpaolo, avanti tutta su Mps: 3,8 miliardi cash per l'Opas sull'istituto senese

L'8 giugno, Intesa aveva annunciato un'operazione da 30,6 miliardi su Mps. L'offerta prevedeva 16 azioni di Ca' de Sass ogni dieci di Siena, più un euro in contanti per ciascuna azione della banca senese. Il progetto annunciato da Mps non offre alcun "premio, ma è a sconto per gli azionisti delle società target e configura una struttura complessa caratterizzata da elementi di incertezza, sinergie sfidanti e rischi di esecuzione", scrive Intesa. L'Opas di Intesa Sanpaolo genera in maniera certa un "valore significativo, immediato e sostenibile per gli azionisti di Mps e valorizza Siena", si legge. Il rapporto di cambio annunciato da Intesa a giugno verrà "adeguato nel caso di distribuzione dell'acconto sul dividendo 2026 da parte di Ca' de Sass".