Assalto a Mps, Messina (Intesa): "Rimaniamo in gara anche se qualcuno presenta controfferta"

La mossa di Intesa Sanpaolo per inglobare Monte dei Paschi di Siena non è frutto di un colpo di testa. Lo ha confermato il ceo dell'istituto di credito, Carlo Messina, in un'intervista a Bloomberg Tv: "Se ci fosse una controfferta per Mps? Rimarremmo comunque in gara". A poche ore dal lancio del'Opas, per rispondere alla proposta di fusione che Banco Bpm ha offerto a Mps, Intesa Sanpaolo sembra già avere il polso della situazione: "Ci sono alte probabilità di successo", ha aggiunto Messina riferendosi alla maxi operazione da 31 miliardi di euro. "La componente in contanti (1 euro ad azione oltre allo scambio di azioni, ndr) della nostra offerta è una risposta ai concorrenti". Messina ha poi sottolineato che la nostra offerta "è l'unica reale".