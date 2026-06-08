La mossa di Intesa Sanpaolo, guidata dal ceo Carlo Messina, non è però un colpo di testa solitario. Consapevole che un suo acquisto di Mps (e quindi anche Mediobanca) verrebbe bloccato dall'Antitrust, perché valutato come un passo troppo lungo verso la creazione di un monopolio bancario, Intesa ha creato una cordata. Di questa fanno parte Banca Bper, sesto istituto di credito in Italia, e il suo azionista principale Unipol del presidente Carlo Cimbri. L'accordo interno a questa nuova alleanza prevede di "spacchettare" Mps, una volta acquisita. A Bper, e quindi a Unipol, andrà l'attività bancaria tradizionale del marchio Mps con 635 filiali sul territorio, gran parte dei dipendenti e le funzioni per gestire i conti correnti. A supporto dell’operazione, si legge in una nota, è previsto un aumento di capitale di Unipol assicurazioni fino a 2,5 miliardi di euro. Intesa accetterebbe dunque di rendere Bper la seconda banca italiana, tenendo però per sé il diamante Mediobanca, il 13% in Generali e altre 600 filiali. Vale a dire l'80% dell'utile netto previsto per il 2025 da quando Mps ha scalato Mediobanca.