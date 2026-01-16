La famiglia Del Vecchio non molla il fortino del Monte Paschi

Le Borse europee iniziano in calo la giornata di scambi, con gli investitori che continuano a seguire gli sviluppi in Iran, con gli Stati Uniti che, almeno per il momento, sembrano evitare un attacco diretto a Teheran, anche dopo le pressioni degli altri paesi del Golfo. Intanto il regime iraniano ha bloccato le esecuzioni. Resta caldo anche il fronte Fed-Casa Bianca, dopo lo scontro tra il presidente Trump e il presidente della Fed Powell sul taglio dei tassi di interesse, innescato dall’inchiesta sui fondi utilizzati per la ristrutturazione della sede della banca centrale Usa. Deboli i listini asiatici, con l’indice Nikkei in Giappone che chiude in calo a -0,3%, dopo i recenti record, spinti dalla prospettiva di elezioni anticipate. A Milano il Ftse Mib apre a -0,17%, il Dax di Francoforte a -0,16%, l’Ibex 35 di Madrid a -0,18% e il Ftse 100 di Londra a -0,20%.