Bper, il gioiello che entusiasma analisti e Piazza Affari
Il titolo della banca brilla in Borsa dopo la pubblicazione dei conti consolidati per il 2025. Dagli analisti arrivano una raffica di buy anche alla luce dei progressi nell’accordo con Popolare di Sondrio
In una seduta debole per Piazza Affari e in generale per i listini europei, a Milano brilla il titolo di Bper Banca. A spingere le azioni, che stanno guadagnando oltre il 2,5%, sono i conti del 2025 appena pubblicati e i giudizi positivi degli analisti.
BPER, DAGLI ANALISTI RAFFICA DI BUY
Nel corso degli ultimi 12 mesi Bper ha guadagnato oltre il 90% a Piazza Affari. E la corsa potrebbe proseguire ancora, almeno stando ai giudizi positivi degli analisti. Attualmente, infatti, l’indicazione è nettamente su “buy” (11 giudizi su 14). Gli analisti di Intermonte hanno posto l’accento sui “risultati migliori delle attese” e sulla “sorpresa positiva sul capitale”. Banca Akros evidenzia il fatturato superiore al consensus, mentre Equita giudica positivamente la distribuzione dei dividendi ai soci.
I CONTI DI BPER NEL 2025
Guardando al dettaglio dei conti, nel 2025 Bper ha chiuso con un utile netto record a 2,1 miliardi di euro, che nel secondo semestre include anche la controllata Popolare di Sondrio. Anche il risultato singolo di Bper (1,781 miliardi, +26,6% rispetto al 2024) è superiore alle previsioni. A livello consolidato, quindi inclusa Sondrio, il Cet1 è pari al 14,8%. Il cda di Bper ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 65 centesimi per azione, al lordo dell’acconto pagato nel corso del mese di novembre 2025.
PAPA: RISULTATI NON SCONTATI
“L’anno 2025, caratterizzato da una costante instabilità del contesto geo-politico e macroeconomico, ha visto il nostro gruppo raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, da quelli del Piano industriale all’esecuzione dell’operazione su Banca Popolare di Sondrio”, ha commentato l’amministratore delegato Gianni Franco Papa. L’ad ha parlato di “risultati non scontati, dato il contesto generale, e per questo motivo di grande soddisfazione”. Bper dopo la fusione con la Popolare di Sondrio presenterà al mercato “nella seconda metà di quest'anno” un “aggiornamento” del suo piano industriale (che risale a ottobre 2024), ha aggiunto Papa.