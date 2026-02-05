Bper, il gioiello che entusiasma analisti e Piazza Affari

BPER, DAGLI ANALISTI RAFFICA DI BUY

Nel corso degli ultimi 12 mesi Bper ha guadagnato oltre il 90% a Piazza Affari. E la corsa potrebbe proseguire ancora, almeno stando ai giudizi positivi degli analisti. Attualmente, infatti, l’indicazione è nettamente su “buy” (11 giudizi su 14). Gli analisti di Intermonte hanno posto l’accento sui “risultati migliori delle attese” e sulla “sorpresa positiva sul capitale”. Banca Akros evidenzia il fatturato superiore al consensus, mentre Equita giudica positivamente la distribuzione dei dividendi ai soci.