Intesa svela il nuovo piano, 50 miliardi da distribuire agli azionisti

I CONTI DI INTESA SANPAOLO

Intesa Sanpaolo ha presentato i conti. La banca ha chiuso il 2025 con un utile netto di 9,3 miliardi, in crescita del 7,6% rispetto all'esercizio precedente. Nel quarto trimestre l'utile è salito del 15,6% a 1,7 miliardi a fronte degli 1,6 miliardi previsti dal consensus di mercato. Tornando all'intero 2025, i proventi operativi netti si sono attestati a 27,3 miliardi (+0,6%), con interessi netti per 15 miliardi (-5,9%) e commissioni netti per 10 miliardi (+6,3%). I costi operativi sono rimasti stabili a 11,5 miliardi (-0,6%). Sul 2025 Intesa pagherà ai soci dividendi complessivi per 6,5 miliardi, con un 3,3 miliardi di saldo dividendi (a cui si sommano i 3,2 di acconto già pagati) e 2,3 miliardi di buyback da avviare a luglio. Nel 2026 Intesa Sanpaolo prevede di raggiungere un utile netto di circa 10 miliardi.