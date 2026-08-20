Il cda di Mps approva le offerte di scambio per Bpm e Banca Generali

Il Consiglio d'amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato, Luigi Lovaglio, di promuovere due offerte di scambio separate su Banco Bpm e Banca Generali, nel tentativo di costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa Sanpaolo per il Monte.
L'offerta per Banca Generali
Dovrebbe avere come sottostante azioni della stessa banca senese, che non utilizzerebbe invece la quota nelle Generali come contropartita dell'offerta. È quanto si apprende in ambienti finanziari. L'eventuale scelta di utilizzare titoli di nuova emissione di Mps avrà l'effetto, nel caso in cui l'offerta partisse e le Generali vi aderissero, di fare del Leone di Trieste un azionista importante del Monte, con una quota che può essere stimata intorno al 10% del capitale di Siena sulla base dell'attuale capitalizzazione della stessa Mps (35,9 miliardi) e di Banca Generali (7,9 miliardi), salvo diluirsi in caso di fusione anche con Banco Bpm. L'offerta su Banca Generali è stata sottoposta anche al comitato parti correlate di Mps, che è azionista del Leone con il 13,3% del capitale.
La risposta della Borsa
Scattano Banco Bpm e Banca Generali dopo la notizia dell'approvazione da parte del Cda di Mps di due distinte ops nei confronti dei due istituti di credito. La mossa è finalizzata a resistere all'opas da 30,6 miliardi di euro di Intesa nei confronti di Siena. A Piazza Affari Banco Bpm sale dell'1,6%, Banca Generali dell'1,4%. Fiacca Mps (-0,4%), positiva Intesa (+0,4%). Scivola Unipol (-2,9%) mentre Generali guadagna lo 0,2%.