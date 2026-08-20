Il cda di Mps approva le offerte di scambio per Bpm e Banca Generali

Dovrebbe avere come sottostante azioni della stessa banca senese, che non utilizzerebbe invece la quota nelle Generali come contropartita dell'offerta. È quanto si apprende in ambienti finanziari. L'eventuale scelta di utilizzare titoli di nuova emissione di Mps avrà l'effetto, nel caso in cui l'offerta partisse e le Generali vi aderissero, di fare del Leone di Trieste un azionista importante del Monte, con una quota che può essere stimata intorno al 10% del capitale di Siena sulla base dell'attuale capitalizzazione della stessa Mps (35,9 miliardi) e di Banca Generali (7,9 miliardi), salvo diluirsi in caso di fusione anche con Banco Bpm. L'offerta su Banca Generali è stata sottoposta anche al comitato parti correlate di Mps, che è azionista del Leone con il 13,3% del capitale.