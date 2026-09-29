La dicitura "febbre dell'oro" può stare tranquilla che non verrà, almeno per ora, sostituita dalla "febbre del tellurio". A differenza del metallo giallo, infatti, il tellurio non ha quotazioni da capogiro. Secondo l'ultimo report dell'Usgs, viene scambiato a circa 0,12-0,15 dollari al grammo, contro gli oltre 133 dollari al grammo dell'oro. Questa enorme differenza di prezzo, però, non racconta tutta la storia. Il tellurio non è ricercato per il suo valore economico, bensì per quello strategico. Questo raro metalloide è infatti utilizzato nella produzione di pannelli fotovoltaici e in altre tecnologie legate alla transizione energetica. Inoltre, non esistono miniere dedicate esclusivamente alla sua estrazione e viene recuperato soprattutto come sottoprodotto della lavorazione del rame, una caratteristica che rende difficile aumentare rapidamente l'offerta. Non a caso, nel 2025 la Cina ha concentrato circa l'80% della produzione mondiale di tellurio raffinato e ha introdotto controlli alle esportazioni. Pur valendo quasi mille volte meno dell'oro, il materiale è quindi diventato un tassello strategico nella competizione globale per le materie prime della transizione energetica. Una corsa che coinvolge in prima linea anche Unione Europea e Stati Uniti.