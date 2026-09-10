Panelli solari, autobus, bici elettriche e più colonnine per ricaricare le auto elettriche. Le città italiane provano a cambiare pelle e a correre verso il futuro. L'ultimo report dell'Istat sull'ambiente - Ambiente urbano Anno 2024 - però, scatta una fotografia spietata: in sette città su dieci l'aria è tossica. Ben 74 capoluoghi su 88 monitorati hanno superato i limiti stringenti stabiliti dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per il PM2,5 - polveri sottili con un diametro inferiore a 2,5 micrometri - mentre 75 su 95 sono fuorilegge per il PM10 (con un diametro inferiore a 10 micrometri). A questo si aggiunge la produzione dei rifiuti urbani: il più alto degli ultimi cinque anni, toccando quota 546,2 kg per abitante, nonostante le iniziative per combattere lo spreco alimentare. Eppure gli italiani fanno la loro parte. Nei comuni capoluogo si registra un vero e proprio boom del fotovoltaico (autoconsumo +43,4%, potenza +19,8%). Anche il modo di muoversi sta cambiando. Secondo i dati, più della metà degli autobus in circolazione è a basse emissioni (elettrici/ibridi o a metano/Gpl): nel 2024 il dato sale al 48,4% del totale (+8,1 p.p. sull’anno precedente e +16,8 dal 2019).