Gli strumenti di sicurezza su cui le grandi aziende fanno affidamento per i propri algoritmi di IA si basano generalmente sul cloud, oppure rilevano un malfunzionamento dell'IA solo quando il dispositivo torna online e il danno è già stato fatto. I due fisici Neil F. Johnson e Frank Yingjie Huo hanno dunque cercato di prevedere il malfunzionamento prima che si verifichi. "Abbiamo individuato la falla che fa sì che l'output di un' IA passi da ciò che si desidera a ciò che non si desidera: un output che può essere fattualmente corretto ma pericoloso, che si tratti di un incitamento all'autolesionismo o di consigli fuorvianti", ha spiegato Johnson.