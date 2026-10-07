Shopping online, solo 1 giovane su 4 si fida dei consigli dell’IA: i dati dell’indagine

Il 39% dei giovani ritiene che l’IA non aiuti a trovare più velocemente i prodotti da acquistare online, una quota superiore a quella di chi ne riconosce un beneficio reale (36%). E se l’intelligenza artificiale viene usata per fornire suggerimenti, solo il 26% del campione considera accurati i consigli ricevuti, mentre il 41% li ritiene generici e poco aderenti alle proprie preferenze. Sono questi alcuni dei risultati di "AI Through Gen Z Eyes", ricerca dell’Osservatorio FiloBlu Lens di FiloBlu realizzata assieme a NABA, Nuova Accademia di Belle Arti. L’indagine è stata condotta su un campione di oltre 300 studenti universitari, tra i 18 e i 26 anni, italiani e internazionali.