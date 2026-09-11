Usa, la stretta della California contro social e IA per tutelare i minori

Il pacchetto arriva a poche settimane dalla conclusione a Oakland del processo contro Meta, accusata da decine di Stati di avere progettato Facebook e Instagram con meccanismi che favoriscono un uso compulsivo tra bambini e adolescenti. La società ha raggiunto un accordo da 17 miliardi di dollari e si è impegnata a introdurre nuove protezioni per gli under 18: dai limiti giornalieri di utilizzo, al blocco delle notifiche durante la notte e l'orario scolastico.