La Generazione Z è cresciuta con la possibilità di essere sempre connessa a qualcuno grazie a messaggi, dating app, social network, videochiamate e, più recentemente, chatbot e assistenti basati sull'intelligenza artificiale, che hanno trasformato il modo in cui si costruiscono relazioni e si cerca intimità. Eppure, quando si arriva alla camera da letto, qualcosa sembra essersi inceppato. Secondo una nuova ricerca del Kinsey Institute, molti giovani adulti dichiarano livelli relativamente bassi di attività sessuale, pur riferendo un desiderio sessuale da moderato a elevato. Non è, quindi, necessariamente una questione di mancanza di interesse. I numeri restituiscono bene questo cortocircuito: il 29% degli intervistati afferma di non aver avuto partner sessuali negli ultimi tre mesi, mentre il 19% dichiara di non averne mai avuto uno e soltanto il 18% si dice insoddisfatto della propria vita sessuale.