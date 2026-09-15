La Gen Z si vuole sempre più bene, per la metà dei giovani salute e benessere sono un progetto di futuro

La ricerca - Per una generazione spesso raccontata come concentrata sull’immediato, il rapporto con la salute racconta invece una storia diversa: quella di giovani che cercano di costruire, e possibilmente controllare, il proprio futuro. È uno dei dati più interessanti della ricerca “Gen Z Health & Wellness” realizzata da Ipsos Doxa per Weber Shandwick Italia, che ha analizzato il rapporto degli italiani tra i 22 e i 30 anni con salute, prevenzione, alimentazione, benessere e informazione. Quasi uno su due, il 46%, considera la salute una responsabilità verso il futuro o un vero e proprio investimento su sé stesso.E cambia anche la definizione di “stare bene”. Al primo posto non c’è l’assenza di malattie, ma il benessere mentale, indicato dal 26% degli intervistati. Solo dopo arriva l’idea più tradizionale di salute come assenza di patologie, al 23%. È il segnale di una concezione più ampia, in cui corpo e mente fanno parte dello stesso equilibrio.