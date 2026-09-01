Snitchare, ghostare, droppare: come parla oggi la GenZ? Ecco una mini guida per restare al passo...coi tempi

Nel 1997 in Giappone veniva creato il primo set di emoji, ossia le faccine che ormai siamo abituati a utilizzare sulle App di messaggistica e sui social network. Con il trascorrere del tempo, queste ultime si sono moltiplicate e molte di esse hanno assunto significati diversi a seconda dell'età di chi le usa e di chi le legge.



Le 10 emoji da non usare per non sembrare "vecchi" La Gen Z, per etichettare qualcosa di ridicolo, usa l'emoji del pagliaccio che viene moltiplicata quanto più è alto il livello di derisione. Una sua variante è il tendone da circo: se la ricevi allora vuol dire che sei il re dei clown. Particolare, invece è l'utilizzo dell'emoji del teschio: in questo caso non si tratta soltanto una emoji da usare in occasione di Halloween ma un modo per dire a qualcuno che fa morir dal ridere. Allo stesso tempo, però, i giovani la utilizzano anche per commentare qualcosa che giudicano imbarazzante.



Successivamente, l'emoji degli occhi inteso come se fosse uno sguardo circospetto, in realtà per la gen Z indica massima attenzione. Tendenzialmente quando si è pronti ad ascoltare una notizia o un gossip. "Prendere la tristezza con spirito", questo modo di dire viene segnalato dall'emoji della faccina con la lacrima e un timido sorriso, il celebre "Mai 'na gioia". La cosa curiosa è che per anni - e da molte persone ancora oggi - è stata usata come simbolo di disperazione, ma per ora pare che sia segno di una risata talmente intensa da far venire le lacrime. Ci sono, infine, una serie di emoji all'apparenza innocue ma che assumono accezione negativa, indice di un atteggiamento "passivo aggressivo". Ne sono esempio: le due faccine sorridenti, quella a bocca aperta e chiusa e quella con la mano con il pollice in su.