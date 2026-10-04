Trump crea una task force sull'AI, a guidarla il capo dell'intelligence Jay Clayton

Clayton sarà alla guida della nuova task force che avrà 120 giorni per studiare e riferire sui rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale, e per formulare raccomandazioni sulle responsabilità del governo federale in merito a questa nuova tecnologia. Il gruppo si chiamerà "Super intelligence force", ha riferito lo stesso Trump sul suo social Truth, e il suo annuncio arriva a pochi giorni dall'incontro tra il presidente americano, il leader del settore dell'IA e il presidente della Camera Mike Johnson alla Casa Bianca.