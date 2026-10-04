Trump crea una task force sull'AI, a guidarla il capo dell'intelligence Jay Clayton
Il tycoon ha annunciato la nascita della "Super Intelligence force": avrà il compito di garantire che l'America mantenga la leadership mondiale nell'IA
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Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI, in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Clayton è un ex presidente della Securities and Exchange commission e procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Il Senato lo ha confermato a luglio come direttore della National intelligence (DNI), conferendogli autorità su 18 agenzie di intelligence statunitensi.
Clayton sarà alla guida della nuova task force che avrà 120 giorni per studiare e riferire sui rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale, e per formulare raccomandazioni sulle responsabilità del governo federale in merito a questa nuova tecnologia. Il gruppo si chiamerà "Super intelligence force", ha riferito lo stesso Trump sul suo social Truth, e il suo annuncio arriva a pochi giorni dall'incontro tra il presidente americano, il leader del settore dell'IA e il presidente della Camera Mike Johnson alla Casa Bianca.
L'annuncio di Trump su Truth
"A seguito dello storico accordo della Casa Bianca sulla Superintelligenza, che ha riunito le più importanti aziende tecnologiche del mondo confermando le loro responsabilità verso il popolo americano, annuncio la costituzione della Super Intelligence Force", ha scritto Trump nel post, spiegando che la nuova task force avrà "il compito di coordinare l'impegno del governo federale per garantire che l'America mantenga la leadership mondiale nella Super intelligenza e per tutelare gli interessi e migliorare la vita di tutti gli americani".
Chi farà parte della Super Intelligence Force
La Super Intelligence Force "sarà guidata dal Direttore dell'Intelligence Nazionale Jay Clayton, dal Presidente della Federal Trade Commission Andrew Ferguson, dal Sottosegretario alla Difesa per la Ricerca e l'Ingegneria e Chief Technology Officer Emil Michael, e dal Direttore dell'Office of Personnel Management Scott Kupor", ha aggiunto il tycoon precisando che "riferirà direttamente al presidente degli Stati Uniti e al capo dello staff, Susie Wiles".