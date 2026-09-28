Trump: "IA sfugge al controllo? Non me ne preoccupo" | Bill Gates: "Usa prendano sul serio la regolamentazione"

"Non me ne preoccupo". Così il presidente Donald Trump ha liquidato i timori su possibile "sfuggita al controllo" dell'IA dopo che OpenAI, Anthropic e alcuni ricercatori di sicurezza starebbero indagando su decine di migliaia di incidenti legati a comportamenti problematici di modelli di IA di frontiera. "È solo che è un settore enorme. Siamo avanti alla Cina e stiamo costruendo strutture per migliaia di miliardi di dollari. Perché dovremmo rinunciarci? Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo", ha detto il tycoon a Fox News, rilevando che per Washington è più importante mantenere il vantaggio tecnologico su Pechino.