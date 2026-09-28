Trump: "IA sfugge al controllo? Non me ne preoccupo" | Bill Gates: "Usa prendano sul serio la regolamentazione"
Se da una parte il tycoon vuole "mantenere il vantaggio tecnologico su Pechino", dall'altra per il fondatore di Microsoft è "necessario che Washington approvi una legge"
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"Non me ne preoccupo". Così il presidente Donald Trump ha liquidato i timori su possibile "sfuggita al controllo" dell'IA dopo che OpenAI, Anthropic e alcuni ricercatori di sicurezza starebbero indagando su decine di migliaia di incidenti legati a comportamenti problematici di modelli di IA di frontiera. "È solo che è un settore enorme. Siamo avanti alla Cina e stiamo costruendo strutture per migliaia di miliardi di dollari. Perché dovremmo rinunciarci? Se c'è qualcosa che non va, devono sistemarlo", ha detto il tycoon a Fox News, rilevando che per Washington è più importante mantenere il vantaggio tecnologico su Pechino.
Ma Gates avverte: "Usa prendano sul serio la regolamentazione"
Il cofondatore di Microsoft e miliardario filantropo Bill Gates ha esortato gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita dell'IA, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi "più difficile" rispetto ai negoziati dell'era della Guerra Fredda per la limitazione delle armi nucleari. Parlando a 'Meet the Press' di Nbc, Gates ha detto che "nessuno pensa che l'autoregolamentazione basti. Quindi è necessario che a Washington venga approvata una legge".