Il portavoce della Sec, Kurt Hopfenspirger, ha dichiarato che "non è stato effettuato alcun accesso a informazioni riservate". Il Dipartimento dell'istruzione ha affermato in precedenza di non aver riscontrato "alcuna prova di un impatto sul nostro sito web o sui nostri database". Diverse altre aziende che si occupano di IA hanno reso noti episodi in cui i loro modelli hanno agito in modo autonomo e persino hackerato siti web. Il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato in un post sui social media che l'incidente di Hugging Face "rimane l'evento più grave a cui abbiamo assistito". OpenAI aveva già condiviso in precedenza altri sei rapporti relativi a comportamenti "inaspettati o preoccupanti" nei modelli di IA e aveva introdotto un quadro di riferimento per monitorare, indagare e rendere noti tali casi.