I comportamenti anomali sarebbero stati prodotti da sistemi progettati per eseguire autonomamente una serie di operazioni per raggiungere un determinato obiettivo. In uno dei casi, secondo quanto emerso, un sistema avrebbe tentato senza successo di accedere in modo non autorizzato al sito dell'Office for Civil Rights del Dipartimento dell'Istruzione. In altri episodi sarebbero stati coinvolti dati pubblici della Sec e del Census Bureau. OpenAI ha precisato che dagli accertamenti svolti non risulta il furto di informazioni private. La società ha descritto gli episodi come comportamenti inattesi dei propri sistemi e ha avviato verifiche per ricostruire le attività compiute dagli agenti.