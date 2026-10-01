IA, ora le azioni in Borsa fanno gola a Donald Trump: "Non escludo quote in Anthropic e OpenAI"

Se all'idea di nazionalizzare i "laboratori di punta nel campo dell'IA" Trump ha risposto un categorico no, l'atteggiamento è stato ben diverso quando si è trattato di parlare di Borsa. Sulla scorta del previsto ingresso del governo americano tra gli azionisti di Nvidia, e dopo essere già entrati in Intel che avrebbe "fruttato già 60 miliardi di dollari", automatica la domanda successiva: e per OpenAI e Anthropic? Qual è la posizione del governo? "Potrei farlo. Forse potrei. Ho molti accordi del genere: li faccio spesso", ha ammesso Trump. "Ma non ci guadagno nulla [...]. L’ho fatto per gli Stati Uniti".