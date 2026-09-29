Ia, Donald Trump pronto alla stretta: "Valuto di creare comitato di vigilanza"

I commenti di Trump sono arrivati a margine di un ricco pranzo in cui il presidente americano si è seduto a tavola con alcuni dei nomi più influenti delle Big tech: da Elon Musk al Ceo di Nvidia Jen-Hsun Huang, da Mark Zuckerberg di Meta a Jeff Bezos di Amazon. "È un onore lavorare con questo gruppo di persone molto intelligenti", ha detto. "Siamo molto allineati. Il lavoro che hanno svolto è incredibile. Abbiamo un vantaggio enorme e lo manterremo".