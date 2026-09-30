Usa, la Federal Trade Commission apre un'indagine sulla sicurezza dei sistemi Anthropic e OpenAI

La Federal Trade Commission statunitense ha avviato un'ampia indagine sulla sicurezza dei sistemi di Intelligenza artificiale sviluppati da Anthropic e OpenAI in seguito alla serie di incidenti di hacking. Lo ha riferito un alto funzionario dell'agenzia al Washington Post. L'autorità intende chiedere informazioni e audizioni dei vertici delle aziende, secondo quanto riportato dal Financial Times. L'ampliamento dell'indagine segue l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente degli Usa Donald Trump e i big del settore, durante il quale il leader americano ha ribadito che non saranno imposte regole.
Anthropic, società che sviluppa la famiglia di modelli Claude, e OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.
Il dibattito politico
L'inchiesta potrebbe rafforzare la posizione dell'amministrazione del presidente Trump, secondo cui le leggi già esistenti sono sufficienti per chiamare le aziende di Intelligenza artificiale a rispondere dei rischi legati alla sicurezza, mentre alcuni esponenti dell'industria e del Congresso Usa chiedono l'introduzione di un nuovo sistema di regolamentazione per il settore.
Il presidente della Ftc, Andrew Ferguson, aveva dichiarato la scorsa settimana che il governo non dovrebbe affrettarsi ad adottare nuove norme prima di aver esaminato il ruolo delle leggi esistenti e dovrebbe accogliere con "profondo sospetto" le richieste di regolamentazione provenienti dall'industria dell'Ia. "Non c'è modo più semplice per gli operatori già presenti sul mercato di proteggersi dalla concorrenza che chiedere a Washington di intervenire e costruire un muro e un fossato attorno alle tecnologie esistenti", aveva affermato Ferguson durante un evento.