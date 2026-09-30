Usa, la Federal Trade Commission apre un'indagine sulla sicurezza dei sistemi Anthropic e OpenAI

La Federal Trade Commission statunitense ha avviato un'ampia indagine sulla sicurezza dei sistemi di Intelligenza artificiale sviluppati da Anthropic e OpenAI in seguito alla serie di incidenti di hacking. Lo ha riferito un alto funzionario dell'agenzia al Washington Post. L'autorità intende chiedere informazioni e audizioni dei vertici delle aziende, secondo quanto riportato dal Financial Times. L'ampliamento dell'indagine segue l'incontro alla Casa Bianca fra il presidente degli Usa Donald Trump e i big del settore, durante il quale il leader americano ha ribadito che non saranno imposte regole.