Il mondo della giustizia australiana è alle prese con un caso tanto serio quanto grottesco che coinvolge l'intelligenza artificiale. Il 15 settembre la Corte Suprema della Tasmania ha annullato una restrizione imposta dal Parole Board of Tasmania a Susan Neill-Fraser, ex detenuta in libertà condizionale, alla quale era stato vietato di parlare con i media per sostenere la propria innocenza o denunciare una presunta condanna ingiusta. Per giustificare il provvedimento, i funzionari avevano inserito all'interno del documento diversi riferimenti giuridici e precedenti giudiziari. Peccato che alcuni di quei casi non siano mai esistiti: secondo quanto emerso in tribunale, si tratterebbe infatti di "allucinazioni" generate dall'intelligenza artificiale e finite in un documento ufficiale destinato a influenzare una decisione sulla libertà di una persona. A scoprire l'anomalia sono stati gli avvocati della donna.