Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato all'ergastolo nell'appello "ter"

Davide Fontana, accusato dell'omicidio premeditato di Carol Maltesi, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano nel processo di secondo grado "ter" riconoscendo la premeditazione e chiudendo così il sesto processo del caso. È avvenuto dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante. Era l'11 gennaio del 2022 quando Fontana, ex bancario, uccise l'allora 26enne Carol Maltesi all'interno dell'appartamento di quest'ultima a Rescaldina, nel Milanese. Il corpo della donna fu poi fatto a pezzi e abbandonato in provincia di Brescia. Maltesi lasciò un figlio piccolo.