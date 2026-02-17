Omicidio Maltesi, annullato per la seconda volta l'ergastolo a Fontana

La Corte di Cassazione ha annullato per la seconda volta la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, il bancario e food blogger, oggi 46enne, che l'11 gennaio 2022 ha ucciso a Rescaldina la 26enne Carol Maltesi con 13 martellate e una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch e incappucciata e i due stavano filmando un video hard che lui stesso le aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo su Only Fans.