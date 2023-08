L'assassino di Carol Maltesi aggredito in cella | A colpi di penna ferito Davide Fontana

Trasferito nel reparto di sicurezza a Pavia

Quella subita dall'assassino di Carol Maltesi sembra essere stata una punizione "interna". Le famigerati leggi delle carceri che puniscono i condannati per reati particolarmente brutali o contro vittime indifese. E il fatto che Fontana avesse schivato l'ergastolo (qui spieghiamo il perché di quella sentenza) pur avendo brutalmente ucciso e fatto a pezzi la sua vittima è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ed era chiaro tanto che durante il dibattimento si era già paventato uno spostamento di Fontana verso un reparto di sicurezza in un altro carcere. Decisione che non è stata più rinviabile alla luce dell'aggressione subita. Il giudice lo ha quindi mandato nel penitenziario di Pavia nel reparto "protetti" che accoglie altri "sex offender", detenuti per reati simili a quelli compiuti dal 44enne milanese.